«Белгород-Арена» вновь пострадала от удара ВСУ

Белгород. Белгородская область. Украинские военные повторно атаковали «Белгород-Арену». Повреждено остекление спортивного объекта, пишут «Известия» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

Напомним, атаке беспилотников ВСУ «Белгород-Арена» подверглась неделей ранее.

Также в своем Telegram-канале губернатор проинформировал, что в результате обстрела 29 марта в Белгороде выбиты окна в 17 жилых многоэтажках домов и гимназии. В одном из многоквартирных домов осколками снаряда сильно поврежден балкон. Кроме того, в поселке Дубовое Белгородского района осколками посечена кровля, а в селе Репное – автомобиль.

Ранее над территориями Белгорода и окрестностей средствами ПВО было сбито 15 воздушных целей. По предварительным данным, жители не пострадали.