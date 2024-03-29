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«Белгород-Арена» вновь пострадала от удара ВСУ

12:23, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
«Белгород-Арена» вновь пострадала от удара ВСУ
12:23, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
505
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#обстрел\n#губернатор\n#беспилотники\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: t.me/vvgladkov
505
0

Также были повреждены здание гимназии и 17 многоквартирных домов.

Белгород. Белгородская область. Украинские военные повторно атаковали «Белгород-Арену». Повреждено остекление спортивного объекта, пишут «Известия» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

Напомним, атаке беспилотников ВСУ «Белгород-Арена» подверглась неделей ранее.

Также в своем Telegram-канале губернатор проинформировал, что в результате обстрела 29 марта в Белгороде выбиты окна в 17 жилых многоэтажках домов и гимназии. В одном из многоквартирных домов осколками снаряда сильно поврежден балкон. Кроме того, в поселке Дубовое Белгородского района осколками посечена кровля, а в селе Репное – автомобиль.

Ранее над территориями Белгорода и окрестностей средствами ПВО было сбито 15 воздушных целей. По предварительным данным, жители не пострадали.

12:23, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
505
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#обстрел\n#губернатор\n#беспилотники\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация