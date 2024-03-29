Запуганная российскими дронами «Джокер» рота ВСУ сдалась в плен на передовой

Москва. Рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложила оружие после применения против нее российских FPV-дронов «Джокер». Об этом рассказал РИА Новости гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин, пишет Газета.ру.

По словам руководителя компании-разработчика «Джокеров», в плен сдались 60 военнослужащих противника. Они готовились сражаться по классическим уставам конвенционной войны, с пулеметными гнездами и противотанковыми гранатометами. Однако беспилотники «Джокер» атаковали сразу вторую линию обороны. Деморализованные солдаты ВСУ не нашли способов защиты от нападения с воздуха и сдались в плен, рассказал Дмитрий Кузякин.

Сообщается, что дополнительным «козырем» дрона «Джокер» является опция самоподрыва в случае захвата противником.

Напомним, 28 марта в интернете появились кадры захвата российским беспилотником украинского коптера с помощью сети.