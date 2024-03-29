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Запуганная российскими дронами «Джокер» рота ВСУ сдалась в плен на передовой

10:01, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Запуганная российскими дронами «Джокер» рота ВСУ сдалась в плен на передовой
10:01, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#Украина\n#СВО\n#спецоперация\n#военнопленные\n#Hi-Tech\n#дроны\n#беспилотники
Фото: pxhere.com
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60 военнослужащих противника оказались не готовы к поражению второй линии обороны.

Москва. Рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложила оружие после применения против нее российских FPV-дронов «Джокер». Об этом рассказал РИА Новости гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин, пишет Газета.ру.

По словам руководителя компании-разработчика «Джокеров», в плен сдались 60 военнослужащих противника. Они готовились сражаться по классическим уставам конвенционной войны, с пулеметными гнездами и противотанковыми гранатометами. Однако беспилотники «Джокер» атаковали сразу вторую линию обороны. Деморализованные солдаты ВСУ не нашли способов защиты от нападения с воздуха и сдались в плен, рассказал Дмитрий Кузякин. 

Сообщается, что дополнительным «козырем» дрона «Джокер» является опция самоподрыва в случае захвата противником.

Напомним, 28 марта в интернете появились кадры захвата российским беспилотником украинского коптера с помощью сети.

10:01, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
101
0
#Россия\n#Украина\n#СВО\n#спецоперация\n#военнопленные\n#Hi-Tech\n#дроны\n#беспилотники