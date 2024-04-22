О праве России ответить на решение США об изъятии активов заявил спикер Госдумы

Москва. После принятия Палатой представителей США законопроекта о конфискации российских средств, у России есть все основания принять симметричные решения по зарубежным активам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает RT.

Данное решение американских законодателей в своем Telegram-канале спикер назвал неправовым, также он обвинил Вашингтон в краже денег РФ.

Володин добавил, что действия конгрессменов подорвут доверие к Соединенным Штатам других государств, бизнеса и частных инвесторов. Кроме того, предпринятый Вашингтоном шаг нанесет непоправимый ущерб международному праву, считает председатель Госдумы.

Он отметил, что из 280 млрд долларов российских средств, заблокированных по всему миру, в американской юрисдикции находятся только 5-6 млрд. Основная часть активов – 210 млрд евро – хранится в странах Евросоюза.

Решение изъять хранящиеся в США российские средства было принято Палатой представителей Конгресса США 20 апреля. По замыслу авторов законопроекта, эти средства будут использованы для оказания помощи Украине.

RT отмечает, что по данным американского издания Washington Post, в Евросоюзе, где заблокирована основная часть российских активов, не решаются на конфискацию, опасаясь подрыва доверия инвесторов к евро и ответных мер Москвы. В то же время 12 февраля 2024 года Совет Евросоюза постановил резервировать доходы от хранящихся в странах ЕС российских средств для оказания на них помощи Украине в будущем.

Кстати, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на решение США о присвоении российских денег.