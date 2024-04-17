Героически погибшего стрелка из Удмуртии посмертно наградили орденом Мужества

С Алексеем Панковым простились 16 апреля в Якшур-Бодье.
Якшур-Бодья. Удмуртия. 16 апреля жители Якшур-Бодьинского района Удмуртии проводили в последний путь защитника Отечества Алексея Панкова. Как сообщил в соцсетях глава района Андрей Леконцев, рядовой стрелок мотострелкового батальона героически погиб при исполнении задач в ходе спецоперации.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Панков Алексей Аркадьевич награждён орденом Мужества посмертно.
Глава Республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким.
«Глубоко скорбим душой и сердцем о нашем земляке. Разделяем горечь утраты с родными и близкими воина», — написал глава района.