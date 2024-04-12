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Два человека пострадали при атаке самолетом-беспилотником здания в Белгороде

13:58, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Два человека пострадали при атаке самолетом-беспилотником здания в Белгороде
13:58, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
97
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#нападение\n#беспилотники\n#дроны\n#взрыв\n#пострадавшие\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
97
0

Раненых госпитализировали.

Белгород. Белгородская область. В административное здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде врезался украинский дрон самолетного типа. Пострадали два сотрудника, передает RT со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

По словам губернатора, у одного мужчины – осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Обоих доставили в областную клиническую больницу, где им уже оказывают помощь. Пострадал также фасад здания. На месте работают оперативные службы.

13:58, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
97
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#нападение\n#беспилотники\n#дроны\n#взрыв\n#пострадавшие\n#СВО\n#спецоперация