Два человека пострадали при атаке самолетом-беспилотником здания в Белгороде

Белгород. Белгородская область. В административное здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде врезался украинский дрон самолетного типа. Пострадали два сотрудника, передает RT со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

По словам губернатора, у одного мужчины – осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Обоих доставили в областную клиническую больницу, где им уже оказывают помощь. Пострадал также фасад здания. На месте работают оперативные службы.