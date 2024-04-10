На здании деревенской школы в Удмуртии установили мемориальную доску в честь бойца

Вавож. Удмуртия. В деревне Новая Бия Вавожского района Удмуртии торжественно открыли мемориальную доску в честь погибшего на спецоперации бойца. Об этом в соцсетях рассказал глава района Сергей Зорин. Доску установили на стене школы.

«Сегодня школьники, учителя, жители деревни Новая Бия, родные и близкие ефрейтора Старкова Максима Васильевича собрались, чтобы отдать дань уважения герою в честь открытия мемориальной доски. Он героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине и посмертно представлен к ордену Мужества. Максим свой долг исполнил до конца, он отдал жизнь за всех нас. Помнить и чтить защитника — наша почётная обязанность», — написал Сергей Зорин.