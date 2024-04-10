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На здании деревенской школы в Удмуртии установили мемориальную доску в честь бойца

11:00, 10 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На здании деревенской школы в Удмуртии установили мемориальную доску в честь бойца
11:00, 10 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Вавожский район\n#бойцы\n#спецоперация\n#память
Фото: администрация Вавожского района УР
144
0

Ефрейтор Максим Старков погиб в ходе СВО и был представлен к ордену Мужества посмертно.

Вавож. Удмуртия. В деревне Новая Бия Вавожского района Удмуртии торжественно открыли мемориальную доску в честь погибшего на спецоперации бойца. Об этом в соцсетях рассказал глава района Сергей Зорин. Доску установили на стене школы.

«Сегодня школьники, учителя, жители деревни Новая Бия, родные и близкие ефрейтора Старкова Максима Васильевича собрались, чтобы отдать дань уважения герою в честь открытия мемориальной доски. Он героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине и посмертно представлен к ордену Мужества. Максим свой долг исполнил до конца, он отдал жизнь за всех нас. Помнить и чтить защитника — наша почётная обязанность», — написал Сергей Зорин.

11:00, 10 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Вавожский район\n#бойцы\n#спецоперация\n#память