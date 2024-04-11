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Над Мордовией впервые сбили 2 украинских беспилотника

12:52, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Над Мордовией впервые сбили 2 украинских беспилотника
12:52, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
269
0
#Украина\n#Россия\n#Мордовия\n#беспилотники\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
269
0

Об этом заявил глава республики Артем Здунов.

Саранск. Мордовия. Стало известно о ликвидации дронов ВСУ над Мордовией. Как пишет Коммерсантъ, 2 аппарата самолетного типа сбили в ночь на 11 апреля.

По словам главы республики Артема Здунова, беспилотники перехватили системы противовоздушной обороны (ПВО). Жители региона не пострадали. Отмечается, что это первый случай, когда БПЛА противника долетели до Мордовии.

Добавим, по данным Минобороны в ночь на 11 апреля дроны противника были перехвачены также над Брянской, Белгородской, Липецкой, Курской и Тамбовской областями. В Липецкой области аппарат упал на строящееся здание центральной районной больницы. Всего было уничтожено 12 беспилотников. 

12:52, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
269
0
#Украина\n#Россия\n#Мордовия\n#беспилотники\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация