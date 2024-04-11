Над Мордовией впервые сбили 2 украинских беспилотника

Саранск. Мордовия. Стало известно о ликвидации дронов ВСУ над Мордовией. Как пишет Коммерсантъ, 2 аппарата самолетного типа сбили в ночь на 11 апреля.

По словам главы республики Артема Здунова, беспилотники перехватили системы противовоздушной обороны (ПВО). Жители региона не пострадали. Отмечается, что это первый случай, когда БПЛА противника долетели до Мордовии.

Добавим, по данным Минобороны в ночь на 11 апреля дроны противника были перехвачены также над Брянской, Белгородской, Липецкой, Курской и Тамбовской областями. В Липецкой области аппарат упал на строящееся здание центральной районной больницы. Всего было уничтожено 12 беспилотников.