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Семьи погибших участников СВО из Удмуртии посетили православные храмы Пермского края

17:41, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Семьи погибших участников СВО из Удмуртии посетили православные храмы Пермского края
17:41, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Пермский край\n#экскурсия\n#спецоперация
Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии
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В поездке побывали матери, отцы и вдовы солдат.

Пермь. Пермский край. В Удмуртии для родных и близких погибших участников СВО организовали поездку в Пермский край. Об этом сообщается в группе филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Поездку организовали сотрудники филиала совместно с Ижевской и Удмуртской епархией. 

Экскурсию «Истории наших побед» (18+) провёл её автор, заместитель руководителя филиала фонда в Пермском крае Николай Никитин. Путешественники посетили храм в честь Преображения Господня в селе Гамово и Белогорский монастырь. Также они прошлись по бульвару Советской Армии в Перми и посетили монумент «Солдат России». Именно здесь установлена памятная плита, посвященная участникам спецоперации. 

«Поездка очень понравилась. Утром мы попали в монастырь на службу. Потом нам провели экскурсию по монастырю. Также очень интересной оказалась экскурсия по Перми, которую для нас провел Николай Дмитриевич», — поделилась впечатлениями одна из участниц поездки Ирина Долганова. 

17:41, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
190
0
#Удмуртия\n#Пермский край\n#экскурсия\n#спецоперация