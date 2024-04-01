Семьи погибших участников СВО из Удмуртии посетили православные храмы Пермского края

Пермь. Пермский край. В Удмуртии для родных и близких погибших участников СВО организовали поездку в Пермский край. Об этом сообщается в группе филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Поездку организовали сотрудники филиала совместно с Ижевской и Удмуртской епархией.

Экскурсию «Истории наших побед» (18+) провёл её автор, заместитель руководителя филиала фонда в Пермском крае Николай Никитин. Путешественники посетили храм в честь Преображения Господня в селе Гамово и Белогорский монастырь. Также они прошлись по бульвару Советской Армии в Перми и посетили монумент «Солдат России». Именно здесь установлена памятная плита, посвященная участникам спецоперации.

«Поездка очень понравилась. Утром мы попали в монастырь на службу. Потом нам провели экскурсию по монастырю. Также очень интересной оказалась экскурсия по Перми, которую для нас провел Николай Дмитриевич», — поделилась впечатлениями одна из участниц поездки Ирина Долганова.