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Беспилотник упал на территории санатория МВД в Смоленской области

11:02, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Беспилотник упал на территории санатория МВД в Смоленской области
11:02, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
213
0
#Смоленск\n#Смоленская область\n#полиция\n#МВД\n#санаторий\n#беспилотники\n#дроны
Фото: pxhere.com
213
0

Аппарат заметила медсестра.

Смоленск. Смоленская область. Упавший дрон нашли на территории санатория МВД в Смоленской области. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что первой аппарат заметила медсестра. Вызванные ей полицейские обследовали изделие. Взрывчатки внутри обнаружено не было. Корпус беспилотника был выполнен из черного пластика, он был снабжен двумя камерами.

Дрон забрали на экспертизу.

Напомним, по итогам первого квартала 2023 года в России был отмечен резкий рост покупок беспилотников в интернет-магазинах.

 

11:02, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
213
0
#Смоленск\n#Смоленская область\n#полиция\n#МВД\n#санаторий\n#беспилотники\n#дроны