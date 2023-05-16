Беспилотник упал на территории санатория МВД в Смоленской области

Смоленск. Смоленская область. Упавший дрон нашли на территории санатория МВД в Смоленской области. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что первой аппарат заметила медсестра. Вызванные ей полицейские обследовали изделие. Взрывчатки внутри обнаружено не было. Корпус беспилотника был выполнен из черного пластика, он был снабжен двумя камерами.

Дрон забрали на экспертизу.

Напомним, по итогам первого квартала 2023 года в России был отмечен резкий рост покупок беспилотников в интернет-магазинах.