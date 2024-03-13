Жилая многоэтажка попала под удар украинского дрона в Белгороде

Белгород. Белгородская область. В результате атаки дрона ВСУ в Белгороде пострадал жилой дом. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ряд новостных Telegram-каналов.

Судя по опубликованным снимкам, на двух верхних этажах здания были выбиты стекла окон. Местные СМИ уточняют, что это дом №1 на бульваре Салюта в южной части Белгорода.

Со ссылкой на ТАСС Лента.ру сообщает также об атаке украинским беспилотником здания ФСБ в областном центре. Об этом агентству рассказали в оперативных службах региона. В результате удара поврежден фасад и выбиты окна. Люди не пострадали.

Факт появления в Белгороде 13 марта двух дронов ВСУ самолетного типа подтвердил глава области Вячеслав Гладков. По его словам, один беспилотник врезался в многоквартирный дом. Поврежден фасад и кровля здания, а также окна квартир. Взрывной волной частично выбило стекла в двух расположенных рядом образовательных учреждениях. Пострадавших нет. Второй дрон противника рухнул в реку, не причинив вреда, заявил губернатор.

Сутками ранее в Белгороде взрывом дрона было повреждено также здание городской администрации и соседние жилые дома. Пострадали две женщины, одна из них находится в состоянии средней тяжести после 5-часовой операции по извлечению осколков. Об этом также сообщил Вячеслав Гладков.