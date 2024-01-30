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Комплекс РЭБ «Репеллент» из России и ЗРК из Китая доставили в Сербию

16:34, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Комплекс РЭБ «Репеллент» из России и ЗРК из Китая доставили в Сербию
16:34, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Сербия\n#Россия\n#Китай\n#президент\n#армия\n#военные\n#дроны\n#беспилотники\n#ракеты\n#сотрудничество\n#оружие
Фото: kremlin.ru
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Об этом заявил президент Александр Вучич.

Белград. Сербия. Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Репеллент», а также китайские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) FK-3 доставлены в Сербию. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.

По словам сербского лидера, новинками будут укомплектованы три батареи ПВО. Комплекс РЭБ «Репеллент», по его словам, будет продемонстрирован 15 февраля в День государственности Сербии. Данная система радиоподавления предназначена для борьбы с дронами противника, пояснил Вучич.

Отмечается, что о покупке в России комплексов РЭБ «Красуха» и «Репеллент» президент Сербии сообщал в сентябре 2023 года. Однако при этом он посетовал, что доставка изделий затруднена из-за спецоперации на Украине.

По сведениям из открытых источников, «Репеллент» способен обнаруживать беспилотники за 30-35 км и подавлять на расстоянии 2,5 км.

16:34, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Сербия\n#Россия\n#Китай\n#президент\n#армия\n#военные\n#дроны\n#беспилотники\n#ракеты\n#сотрудничество\n#оружие