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Продажи дронов в интернете подскочили в России в 15-20 раз

11:01, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Продажи дронов в интернете подскочили в России в 15-20 раз
11:01, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Россия\n#торговля\n#бизнес\n#интернет\n#продажи\n#спецоперация\n#СВО\n#беспилотники\n#дроны
Фото: pxhere.com
39
0

В основном речь идет о любительских аппаратах для видеосъемки.

Москва. Резкий рост продаж беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отмечен на российских маркетплейсах. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на участников рынка.

Так, на торговой интернет-платформе Wildberries с января по март покупатели приобрели 26,7 тыс. дронов, в 20 раз больше, чем за тот же период 2022 года. Ozon сообщает об увеличении спроса на БПЛА до 17,6 тыс. — в 15 раз больше прошлогоднего показателя. Средний чек покупки составляет от 3,4 тыс. до 5 тыс. рублей. 

Интерес покупателей не упал даже после введения ограничений на использование дронов, отмечают эксперты. Сейчас летающие модели запретили запускать уже в 40 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

В основном продаются модели для детей и любительской видеосъемки. Однако порядка 20% квадрокоптеров приобретаются для нужд спецоперации на Украине, рассказали изданию эксперты.

11:01, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Россия\n#торговля\n#бизнес\n#интернет\n#продажи\n#спецоперация\n#СВО\n#беспилотники\n#дроны