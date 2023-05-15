Продажи дронов в интернете подскочили в России в 15-20 раз

Москва. Резкий рост продаж беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отмечен на российских маркетплейсах. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на участников рынка.

Так, на торговой интернет-платформе Wildberries с января по март покупатели приобрели 26,7 тыс. дронов, в 20 раз больше, чем за тот же период 2022 года. Ozon сообщает об увеличении спроса на БПЛА до 17,6 тыс. — в 15 раз больше прошлогоднего показателя. Средний чек покупки составляет от 3,4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Интерес покупателей не упал даже после введения ограничений на использование дронов, отмечают эксперты. Сейчас летающие модели запретили запускать уже в 40 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

В основном продаются модели для детей и любительской видеосъемки. Однако порядка 20% квадрокоптеров приобретаются для нужд спецоперации на Украине, рассказали изданию эксперты.