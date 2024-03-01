Атаку украинских беспилотников на Дзержинск отбили в Нижегородской области

Дзержинск. Нижегородская область. Три беспилотника ВСУ пытались атаковать промзону Дзержинска Нижегородской области. Аппараты были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил глава города Иван Носков.

В своем Telegram-канале мэр написал, что инцидент произошел в ночь на 1 марта. Жертв и разрушений нет, промышленные предприятия Дзержинска функционируют в штатном режиме.

Успешную нейтрализацию техники ВСУ градоначальник объяснил сотрудничеством оборонных предприятий и военных.

«Средства РЭБ дают эффективный ответ на имеющие место атаки беспилотников противника», — отметил Иван Носков.

Добавим, украинский беспилотник был сбит над Дзержинском также в ночь на 9 февраля. Жители не пострадали.