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Атаку украинских беспилотников на Дзержинск отбили в Нижегородской области

11:03, 01 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Атаку украинских беспилотников на Дзержинск отбили в Нижегородской области
11:03, 01 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
184
0
#Нижегородская область\n#производство\n#химия\n#Украина\n#беспилотники\n#дроны\n#нападение\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
184
0

По словам главы города, 3 дрона пытались прорваться в промзону.

Дзержинск. Нижегородская область. Три беспилотника ВСУ пытались атаковать промзону Дзержинска Нижегородской области. Аппараты были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил глава города Иван Носков.

В своем Telegram-канале мэр написал, что инцидент произошел в ночь на 1 марта. Жертв и разрушений нет, промышленные предприятия Дзержинска функционируют в штатном режиме.

Успешную нейтрализацию техники ВСУ градоначальник объяснил сотрудничеством оборонных предприятий и военных. 

«Средства РЭБ дают эффективный ответ на имеющие место атаки беспилотников противника», — отметил Иван Носков. 

Добавим, украинский беспилотник был сбит над Дзержинском также в ночь на 9 февраля. Жители не пострадали.

11:03, 01 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
184
0
#Нижегородская область\n#производство\n#химия\n#Украина\n#беспилотники\n#дроны\n#нападение\n#военные\n#СВО\n#спецоперация