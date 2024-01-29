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После атаки дрона ВСУ на нефтезаводе в Ярославле вспыхнул пожар

12:05, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После атаки дрона ВСУ на нефтезаводе в Ярославле вспыхнул пожар
12:05, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
695
0
#Ярославская область\n#Ярославль\n#нефть\n#завод\n#пожар\n#Украина\n#теракт\n#беспилотники\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
695
0

Огонь удалось потушить работникам предприятия.

Ярославль. Ярославская область. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые долетел до Ярославской области. Аппарат самолетного типа устроил пожар на нефтеперерабатывающем заводе в столице региона, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По сведениям, которые приводит издание, обломки дрона упали на территорию предприятия 29 января утром, около 6:39 МСК. Никто из сотрудников Ярославского НПЗ при этом не пострадал, но в результате вспыхнул пожар. Персонал справился с огнем собственными силами. 

Сообщается, что детали беспилотника нашли возле установки гидрокрекинга — она предназначена для получения малосернистых топливных дистиллятов из различного сырья. Обстоятельства инцидента уточняют. На месте работают специалисты экстренных служб.

12:05, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
695
0
#Ярославская область\n#Ярославль\n#нефть\n#завод\n#пожар\n#Украина\n#теракт\n#беспилотники\n#дроны\n#СВО\n#спецоперация