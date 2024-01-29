После атаки дрона ВСУ на нефтезаводе в Ярославле вспыхнул пожар

Ярославль. Ярославская область. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые долетел до Ярославской области. Аппарат самолетного типа устроил пожар на нефтеперерабатывающем заводе в столице региона, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По сведениям, которые приводит издание, обломки дрона упали на территорию предприятия 29 января утром, около 6:39 МСК. Никто из сотрудников Ярославского НПЗ при этом не пострадал, но в результате вспыхнул пожар. Персонал справился с огнем собственными силами.

Сообщается, что детали беспилотника нашли возле установки гидрокрекинга — она предназначена для получения малосернистых топливных дистиллятов из различного сырья. Обстоятельства инцидента уточняют. На месте работают специалисты экстренных служб.