При обстреле Шебекино кот закрыл собой хозяйку от осколков

Шебекино. Белгородская область. Кот по кличке Арчи спас хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино Белгородской области. О подвиге животного сообщает RT.

Когда началась атака, испуганный кот прибежал к спящей женщине и начал ее будить. В этот момент рядом с квартирой произошел взрыв, полетели осколки, и Арчи принял на себя один из них. Позднее ветеринар извлек кусок металла из бедра героического питомца.

По словам специалиста, операция прошла успешно, кот прихрамывает, но бегает и играет, в его выздоровлении нет сомнений.

Напомним, при обстрелах 14 марта в Белгороде погибли по уточненным данным два человека, оба – водители, находившиеся в машинах. Еще 19 жителей области получили ранения.