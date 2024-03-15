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При обстреле Шебекино кот закрыл собой хозяйку от осколков

11:03, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При обстреле Шебекино кот закрыл собой хозяйку от осколков
11:03, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Белгородская область\n#взрыв\n#беспилотники\n#дроны\n#ракеты\n#обстрел\n#Украина\n#спецоперация\n#СВО\n#животные\n#коты
Фото: pxhere.com
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Питомца прооперировали, он уже бегает и играет.

Шебекино. Белгородская область. Кот по кличке Арчи спас хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино Белгородской области. О подвиге животного сообщает RT.

Когда началась атака, испуганный кот прибежал к спящей женщине и начал ее будить. В этот момент рядом с квартирой произошел взрыв, полетели осколки, и Арчи принял на себя один из них. Позднее ветеринар извлек кусок металла из бедра героического питомца.

По словам специалиста, операция прошла успешно, кот прихрамывает, но бегает и играет, в его выздоровлении нет сомнений.

Напомним, при обстрелах 14 марта в Белгороде погибли по уточненным данным два человека, оба – водители, находившиеся в машинах. Еще 19 жителей области получили ранения.

11:03, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Белгородская область\n#взрыв\n#беспилотники\n#дроны\n#ракеты\n#обстрел\n#Украина\n#спецоперация\n#СВО\n#животные\n#коты