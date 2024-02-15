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Три резервуара с бензином загорелись после атаки дрона на нефтебазу под Курском

10:02, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Три резервуара с бензином загорелись после атаки дрона на нефтебазу под Курском
10:02, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
588
0
#Курск\n#Украина\n#граница\n#беспилотник\n#дроны\n#нападение\n#пожар\n#нефть\n#безопасность\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
588
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Один из них частично разрушился.

Курск. Курская область. В результате атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области произошел пожар. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «112».

Издание сообщает, что загорелись три резервуара с бензином. Один из них частично обрушился. Люди при этом не пострадали. 

Об атаке на нефтебазу и пожаре сообщил ранее губернатор Курской области Роман Старовойт. Он добавил, что на месте работают сотрудники спецслужб, и призвал жителей региона сохранять спокойствие.

10:02, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
588
0
#Курск\n#Украина\n#граница\n#беспилотник\n#дроны\n#нападение\n#пожар\n#нефть\n#безопасность\n#спецоперация\n#СВО