Три резервуара с бензином загорелись после атаки дрона на нефтебазу под Курском

Курск. Курская область. В результате атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области произошел пожар. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «112».

Издание сообщает, что загорелись три резервуара с бензином. Один из них частично обрушился. Люди при этом не пострадали.

Об атаке на нефтебазу и пожаре сообщил ранее губернатор Курской области Роман Старовойт. Он добавил, что на месте работают сотрудники спецслужб, и призвал жителей региона сохранять спокойствие.