Стали известны характеристики уничтожившего Abrams российского дрона «Пиранья»

Ульяновск. Ульяновская область. В сети появились сведения о возможностях российского боевого беспилотника «Пиранья», взорвавшего американский танк «Абрамс». Дрон создан специалистами Симбирского конструкторского бюро (Ульяновск), пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русское оружие».

В частности, «Пиранья 10» способна нести полезную нагрузку до 4,5 кг. Это может быть тандемная кумулятивная боевая часть реактивной гранаты П7-7ВР. С таким грузом аппарат пролетит 8-10 км. Более легкие моноблочные кумулятивные гранаты ПГ-7ВЛ дрон доставляет в зависимости от погодных условий на расстояние до 12-15 км.

Указанные боеприпасы способны пробить динамическую защиту тандемного типа ARAT-2, которой снабжены танки Abrams.

Также отмечается, что «Пиранья» работает на уникальных частотах, не предусмотренных средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, первый поставленный США Украине танк «Абрамс» был уничтожен под Авдеевкой 26 февраля. Удар был нанесен расчетом беспилотных летательных аппаратов 15-й отдельной мотострелковой бригады.