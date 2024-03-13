Из-за падения дронов остановил работу Новошахтинский завод нефтепродуктов

Новошахтинск. Ростовская область. На территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов упали обломки беспилотников ВСУ. Работа предприятия приостановлена, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Ростовской области Василия Голубева.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что дроны были нейтрализованы в результате работы дежурных систем радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, прочие последствия уточняются, пояснил Голубев.

Как сообщается на сайте предприятия, 3 беспилотника упали утром 13 марта.

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП) рассчитан на переработку до 7,5 млн тонн нефти в год.

Напомним, 13 марта ВСУ атаковали также Рязанский нефтеперерабатывающий завод, пострадали 2 человека.