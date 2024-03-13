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Из-за падения дронов остановил работу Новошахтинский завод нефтепродуктов

16:54, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Из-за падения дронов остановил работу Новошахтинский завод нефтепродуктов
16:54, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Ростов-на-Дону\n#дроны\n#беспилотники\n#Украина\n#нефть\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
117
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Пострадавших среди сотрудников нет.

Новошахтинск. Ростовская область. На территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов упали обломки беспилотников ВСУ. Работа предприятия приостановлена, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Ростовской области Василия Голубева.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что дроны были нейтрализованы в результате работы дежурных систем радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, прочие последствия уточняются, пояснил Голубев.

Как сообщается на сайте предприятия, 3 беспилотника упали утром 13 марта.

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП) рассчитан на переработку до 7,5 млн тонн нефти в год.

Напомним, 13 марта ВСУ атаковали также Рязанский нефтеперерабатывающий завод, пострадали 2 человека.

16:54, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Ростов-на-Дону\n#дроны\n#беспилотники\n#Украина\n#нефть\n#СВО\n#спецоперация