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Жителей частного сектора Клинцов на Брянщине эвакуируют из-за пожара на нефтебазе

16:38, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Жителей частного сектора Клинцов на Брянщине эвакуируют из-за пожара на нефтебазе
16:38, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
176
0
#Брянская область\n#Украина\n#граница\n#военные\n#диверсии\n#дроны\n#губернатор\n#пожар\n#МЧС\n#нефть\n#эвакуация\n#спецоперация\n#СВО
Фото: пресс-служба МЧС РФ
176
0

Резервуары загорелись при отражении атаки украинского дрона.

Клинцы. Брянская область. 4 резервуара с нефтепродуктами горят на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, проводится эвакуация жителей близлежащих домов, сообщил глава региона Александр Богомаз.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что на место возгорания прибыл пожарный поезд, применяется специальное оборудование. С огнем борются более 140 сотрудников Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона. Руководит тушением начальник Главного управления МЧС по области Вадим Уваркин.

В связи с опасностью нахождения вблизи горящего объекта 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен также пункт временного размещения. Содержание вредных веществ в воздухе проверяют специалисты Роспотребнадзора 

Напомним, пожар на нефтебазе в Клинцах начался утром 19 января при атаке украинского беспилотника на объект. Сам дрон удалось нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы, но боеприпас с него все же сошел на территорию, загорелись резервуары.

16:38, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
176
0
#Брянская область\n#Украина\n#граница\n#военные\n#диверсии\n#дроны\n#губернатор\n#пожар\n#МЧС\n#нефть\n#эвакуация\n#спецоперация\n#СВО