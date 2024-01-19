Жителей частного сектора Клинцов на Брянщине эвакуируют из-за пожара на нефтебазе

Клинцы. Брянская область. 4 резервуара с нефтепродуктами горят на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, проводится эвакуация жителей близлежащих домов, сообщил глава региона Александр Богомаз.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что на место возгорания прибыл пожарный поезд, применяется специальное оборудование. С огнем борются более 140 сотрудников Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона. Руководит тушением начальник Главного управления МЧС по области Вадим Уваркин.

В связи с опасностью нахождения вблизи горящего объекта 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен также пункт временного размещения. Содержание вредных веществ в воздухе проверяют специалисты Роспотребнадзора

Напомним, пожар на нефтебазе в Клинцах начался утром 19 января при атаке украинского беспилотника на объект. Сам дрон удалось нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы, но боеприпас с него все же сошел на территорию, загорелись резервуары.