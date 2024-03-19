Американский дрон MQ-9 Reaper в Польше могла «приземлить» российская система РЭБ

Калининград. Калининградская область. Аварийная посадка американского беспилотника MQ-9 Reaper в Польше могла быть вызвана вмешательством российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-2» и «Красуха-4». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Русское оружие».

Напомним, аппарат потерял связь с оператором и совершил аварийную посадку на северо-востоке Польши. Как отмечает издание, дрон отправили на разведку позиций российских военных в Калининградской области, в первую очередь пусковых установок ракетного комплекса «Искандер».

По версии «Русского оружия», комплекс РЭБ «Красуха-2» дезориентировал модули GPS-навигации беспилотника и подавил антенны системы связи Iridium-Data Link. А другая система, «Красуха-4», вывела из строя радар APY-8, антенну спутникового канала SATCOM, а также антенну связи и обмена данными С-диапазона.

Это привело к потере управления дроном. На автопилоте он вернуться к точке старта – авиабазе ВВС в Мирославце.