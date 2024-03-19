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Американский дрон MQ-9 Reaper в Польше могла «приземлить» российская система РЭБ

14:54, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Американский дрон MQ-9 Reaper в Польше могла «приземлить» российская система РЭБ
14:54, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#Польша\n#Калининград\n#разведка\n#авария\n#военные\n#технологии\n#Hi-Tech\n#дроны\n#беспилотники
Фото: vk.com/mil
93
0

Аппарат направлялся на разведку к границам Калининградской области.

Калининград. Калининградская область. Аварийная посадка американского беспилотника MQ-9 Reaper в Польше могла быть вызвана вмешательством российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-2» и «Красуха-4». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Русское оружие».

Напомним, аппарат потерял связь с оператором и совершил аварийную посадку на северо-востоке Польши. Как отмечает издание, дрон отправили на разведку позиций российских военных в Калининградской области, в первую очередь пусковых установок ракетного комплекса «Искандер». 

По версии «Русского оружия», комплекс РЭБ «Красуха-2» дезориентировал модули GPS-навигации беспилотника и подавил антенны системы связи Iridium-Data Link. А другая система, «Красуха-4», вывела из строя радар APY-8, антенну спутникового канала SATCOM, а также антенну связи и обмена данными С-диапазона.

Это привело к потере управления дроном. На автопилоте он вернуться к точке старта – авиабазе ВВС в Мирославце. 

14:54, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#Польша\n#Калининград\n#разведка\n#авария\n#военные\n#технологии\n#Hi-Tech\n#дроны\n#беспилотники