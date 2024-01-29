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При атаке беспилотника на базу США в Иордании могли пострадать 34 военных

11:11, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При атаке беспилотника на базу США в Иордании могли пострадать 34 военных
11:11, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#США\n#Иордания\n#Сирия\n#террористы\n#дроны\n#беспилотники\n#нападение\n#гибель людей\n#травмы\n#военные
Фото: pxhere.com
49
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Трое погибли.

Амман. Иордания. Пострадавшими в результате налета дрона на американскую военную базу на границе Иордании и Сирии могут быть 34 военнослужащих. Их проверяют на черепно-мозговые травмы, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Беспилотник атаковал базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф в ночь на 28 января. Погибли трое американских военных. Предполагают, что аппарат запустили с территории Ирака.

Ответственность за нападение на американцев взяла на себя входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака» группировка «Катаиб Хезболла».

11:11, 29 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#США\n#Иордания\n#Сирия\n#террористы\n#дроны\n#беспилотники\n#нападение\n#гибель людей\n#травмы\n#военные