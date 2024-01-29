При атаке беспилотника на базу США в Иордании могли пострадать 34 военных

Амман. Иордания. Пострадавшими в результате налета дрона на американскую военную базу на границе Иордании и Сирии могут быть 34 военнослужащих. Их проверяют на черепно-мозговые травмы, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Беспилотник атаковал базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф в ночь на 28 января. Погибли трое американских военных. Предполагают, что аппарат запустили с территории Ирака.

Ответственность за нападение на американцев взяла на себя входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака» группировка «Катаиб Хезболла».