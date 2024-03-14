После обстрела Белгорода в автомобиле нашли мертвого водителя

Белгород. Белгородская область. В результате обстрела ВСУ в Белгороде погиб водитель автомобиля. Не менее 4 человек пострадали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на власти региона и города.

Ранее глава области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили 8 воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Повреждена кровля, а также 5 и 6 этажи одного из учреждений здравоохранения.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что пострадали также 5 частных домов и 25 автомобилей.

Напомним, 13 марта в Белгороде украинский дрон повредил фасад жилого многоквартирного дома.