Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Музыкальная династия Лонгрид Профессионал на работе и в материнстве Лонгрид Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид

После обстрела Белгорода в автомобиле нашли мертвого водителя

12:21, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После обстрела Белгорода в автомобиле нашли мертвого водителя
12:21, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Белгород\n#беспилотники\n#дроны\n#ракеты\n#Украина\n#терроризм\n#взрывы\n#обстрел\n#автомобили\n#гибель людей\n#спецоперация\n#СВО
Фото: 18.мвд.рф
33
0

Не менее 4 человек пострадали.

Белгород. Белгородская область. В результате обстрела ВСУ в Белгороде погиб водитель автомобиля. Не менее 4 человек пострадали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на власти региона и города.

Ранее глава области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили 8 воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Повреждена кровля, а также 5 и 6 этажи одного из учреждений здравоохранения.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что пострадали также 5 частных домов и 25 автомобилей.

Напомним, 13 марта в Белгороде украинский дрон повредил фасад жилого многоквартирного дома.

12:21, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Белгород\n#беспилотники\n#дроны\n#ракеты\n#Украина\n#терроризм\n#взрывы\n#обстрел\n#автомобили\n#гибель людей\n#спецоперация\n#СВО