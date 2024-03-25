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Возле подвергшегося атаке Новокуйбышевского нефтезавода нашли дрон с 50 кг тротила

12:56, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Возле подвергшегося атаке Новокуйбышевского нефтезавода нашли дрон с 50 кг тротила
12:56, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
11
0
#Самарская область\n#завод\n#промышленность\n#нефть\n#лес\n#беспилотники\n#дроны\n#Украина\n#пожар\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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До промышленного объекта ему оставалось лететь 40 метров.

Новокуйбышевск. Самарская область. В лесу неподалеку от Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области обнаружили беспилотник с 50 килограммами тротила. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, что размах крыльев аппарата составлял 3 метра, до промышленного объекта ему оставалось лететь 40 метров. Дрон нашли во время прочесывания территории возле завода 24 марта.

В этот день беспилотники ВСУ устроили пожар на Новокуйбышевском НПЗ. Там загорелась колонна первичной переработки нефти. Сотрудники предприятия не пострадали.

Дрон мог быть подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), не исключили авторы издания.

12:56, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
11
0
#Самарская область\n#завод\n#промышленность\n#нефть\n#лес\n#беспилотники\n#дроны\n#Украина\n#пожар\n#СВО\n#спецоперация