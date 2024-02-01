Два дрона нейтрализовали над Нижегородской областью

Старые Ключищи. Нижегородская область. Атаку беспилотников предотвратили военные в Нижегородской области. Два аппарата были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству источник, инцидент произошел над Кстовским районом. Дроны летели со стороны Рязанской области на высоте около 50 метров. После воздействия на них приборами РЭБ, оба упали в лесопосадке недалеко от трассы, соединяющей села Чернуха и Старые Ключищи. Боеприпасы, которыми были оснащены БПЛА, при этом не сдетонировали. В результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений на земле не отмечено, заявил собеседник агентства.

Отмечается, что возможными целями беспилотников могли быть расположенные неподалеку нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», а также нефтехимические заводы «РусВинил» и «Сибур-Кстово».

Подтверждения этой информации со стороны Минобороны РФ и региональных властей нет. Военное ведомство сообщает о сбитии в ночь на 1 февраля нескольких украинских беспилотников над Воронежской, Курской и Белгородской областями.