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При ударе США по Багдаду погиб командир группировки «Катаиб Хезболла»

10:03, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При ударе США по Багдаду погиб командир группировки «Катаиб Хезболла»
10:03, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#США\n#Ирак\n#Иран\n#обстрел\n#беспилотники\n#дроны
Фото: pxhere.com
28
0

Автомобиль Виссама Мухаммеда Сабера аль-Саеди атаковал дрон.

Багдад. Ирак. Один из командиров иранской вооруженной группировки «Катаиб Хезболла» был ликвидирован при ударе по Багдаду, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM). Имя погибшего – Висам Мухаммед Сабер аль-Саеди, сообщили CNN информированные источники, пишет «Интерфакс».

В США уничтоженного командира назвали ответственным за непосредственное планирование и участие в нападениях на американских военных в регионе. Удар был нанесен 7 февраля.

Гибель Виссама Мухаммеда Сабера аль-Саеди, также известного как Абу Бакир аль-Саади, подтвердил телеканал Al Jazeera со ссылкой на сайт группировки «Катаиб Хезболла».

По данным издания Shafaq News, которое ссылается на осведомленный источник, внедорожник с командиром боевиков в восточной части Багдада атаковал дрон. Кроме Абу Бакира аль-Саади, погибли двое сопровождающих, один человек ранен.

10:03, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#США\n#Ирак\n#Иран\n#обстрел\n#беспилотники\n#дроны