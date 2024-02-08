При ударе США по Багдаду погиб командир группировки «Катаиб Хезболла»

Багдад. Ирак. Один из командиров иранской вооруженной группировки «Катаиб Хезболла» был ликвидирован при ударе по Багдаду, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM). Имя погибшего – Висам Мухаммед Сабер аль-Саеди, сообщили CNN информированные источники, пишет «Интерфакс».

В США уничтоженного командира назвали ответственным за непосредственное планирование и участие в нападениях на американских военных в регионе. Удар был нанесен 7 февраля.

Гибель Виссама Мухаммеда Сабера аль-Саеди, также известного как Абу Бакир аль-Саади, подтвердил телеканал Al Jazeera со ссылкой на сайт группировки «Катаиб Хезболла».

По данным издания Shafaq News, которое ссылается на осведомленный источник, внедорожник с командиром боевиков в восточной части Багдада атаковал дрон. Кроме Абу Бакира аль-Саади, погибли двое сопровождающих, один человек ранен.