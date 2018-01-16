В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пермь. В столице Пермского края пришла в сознание учительница, раненая во время драки двух подростков в школе №127. Как пишет ura.ru, врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

По информации издания, во время инцидента была ранена классный руководитель 4 класса пермской школы Наталья Шагулина. Накануне ее доставили в городскую клиническую больницу №4.

Кроме нее в медицинском учреждении также находятся оба предполагаемых участника драки. Обоих подростков прооперировали, врачи оценивают состояние их здоровья как средне-тяжелое.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что в Пермь вылетела министр образования России Ольга Васильева. Как пишет Интерфакс, по поручению премьера Дмитрия Медведева она должна разобраться в причинах трагедии, а также выяснить какие меры применялись для обеспечения безопасности детей.

Напомним, нападение на школу №127 в Мотовилихинском районе Перми произошло накануне, 15 января. В результате инцидента пострадали 15 человек. По версии регионального СКР, между двумя подростками завязалась драка. Каждый из них был вооружен ножом.