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      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      11:25, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:25, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      224
      0
      #драка\n#Пермь\n#подростки\n#происшествие\n#больница\n#пострадавшие
      Фото: vk.com
      224
      0

      Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

      Пермь. В столице Пермского края пришла в сознание учительница, раненая во время драки двух подростков в школе №127. Как пишет ura.ru, врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.    

      По информации издания, во время инцидента была ранена классный руководитель 4 класса пермской школы Наталья Шагулина. Накануне ее доставили в городскую клиническую больницу №4.  

      Кроме нее в медицинском учреждении также находятся оба предполагаемых участника драки. Обоих подростков прооперировали, врачи оценивают состояние их здоровья как средне-тяжелое.  

      Кроме того, в СМИ появилась информация, что в Пермь вылетела министр образования России Ольга Васильева. Как пишет Интерфакс, по поручению премьера Дмитрия Медведева она должна разобраться в причинах трагедии, а также выяснить какие меры применялись для обеспечения безопасности детей.  

      Напомним, нападение на школу №127 в Мотовилихинском районе Перми произошло накануне, 15 января. В результате инцидента пострадали 15 человек. По версии регионального СКР, между двумя подростками завязалась драка. Каждый из них был вооружен ножом.  

      11:25, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      224
      0
      #драка\n#Пермь\n#подростки\n#происшествие\n#больница\n#пострадавшие

       

       

       

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