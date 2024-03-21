Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

От обстрела ВСУ пострадала «Белгород-Арена»

12:22, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
От обстрела ВСУ пострадала «Белгород-Арена»
12:22, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
148
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#обстрел\n#пострадавшие\n#разрушения\n#СВО\n#спецоперация
Фото: t.me/vvgladkov
148
0

В городе получили ранения 5 человек.

Белгород. Белгородская область. «Белгород-Арену» обстреляли боевики ВСУ. Повреждения получили кабинет директора и приемная, местами выбиты стекла и уничтожено оборудование, передает «Рен ТВ».

Как рассказал руководитель стадиона Юрий Черников, спортивных и культурных мероприятий сейчас не проводится, из людей в здании находились только охранники, они не пострадали.

Однако нанесен ущерб кабинетам директора и секретаря. Выбито примерно 20% оконных стекол. В ряде помещений повреждено оборудование.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода утром 21 марта пострадали 5 человек. В том числе 2 женщины и мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы, у одного мужчины – осколочное ранение голени, у другого – руки и плеча. Все они госпитализированы.

Также Гладков рассказал о повреждения 30 квартир в 6 домах. В одном из них в результате может обрушиться балкон. Также пробита кровля и плита перекрытия, выбито остекление в одном образовательном учреждении.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередач порядка 5 тыс. жителей Белгорода остались без света. 

12:22, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
148
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#обстрел\n#пострадавшие\n#разрушения\n#СВО\n#спецоперация