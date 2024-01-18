Два человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Саранске

Саранск. Мордовия. Мебельный цех загорелся в Саранске. Пламя охватило почти 1800 квадратных метров, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, объект находится на улице Пролетарской. Отмечалась угроза распространения огня. На тушение были направлены более 60 человек при 15 единицах техники.

Позднее пожар удалось локализовать на площади 1400 квадратных метров, распространение огня остановлено.

Сообщается о двоих пострадавших. Они пытались самостоятельно тушить возгорание.