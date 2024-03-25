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Ижевчанин получил ожоги в пожаре на улице Комбинатной

13:30, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанин получил ожоги в пожаре на улице Комбинатной
13:30, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
351
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#пострадавшие
Фото: unsplash.com (Ricardo Gomez Angel)
351
0

Огонь уничтожил кровлю его дома и повредил имущество.

Ижевск. Удмуртия. В пожаре в Ижевске пострадал местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Сообщение о возгорании в частном хозяйстве на улице Комбинатной в Ижевске поступило 25 марта в 01:22. Огонь распространился на территорию площадью 74 кв. м и уничтожил кровлю дома. Также оказались повреждены дом, имущество и надворные постройки. 

В пожаре пострадал мужчина 1972 года рождения. Его госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Причина возгорания устанавливается. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что для предотвращения подобных происшествий в домах и квартирах следует устанавливать пожарные извещатели.  

13:30, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
351
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#пострадавшие