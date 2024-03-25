Ижевчанин получил ожоги в пожаре на улице Комбинатной

Ижевск. Удмуртия. В пожаре в Ижевске пострадал местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании в частном хозяйстве на улице Комбинатной в Ижевске поступило 25 марта в 01:22. Огонь распространился на территорию площадью 74 кв. м и уничтожил кровлю дома. Также оказались повреждены дом, имущество и надворные постройки.

В пожаре пострадал мужчина 1972 года рождения. Его госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Причина возгорания устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что для предотвращения подобных происшествий в домах и квартирах следует устанавливать пожарные извещатели.