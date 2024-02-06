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Мужчина и женщина открыли огонь перед зданием суда в Стамбуле

14:20, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Мужчина и женщина открыли огонь перед зданием суда в Стамбуле
14:20, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
132
0
#Турция\n#Стамбул\n#суд\n#теракт\n#полиция\n#пострадавшие\n#стрельба
Фото: pxhere.com
132
0

Обоих застрелили полицейские.

Стамбул. Турция. Стрельбу по людям открыли мужчина и женщина в Стамбуле. Инцидент произошел 6 февраля перед зданием суда в районе Чаглаян, пишет Газета.ру со ссылкой на CNN Turk.

Телеканал сообщает, что злоумышленники ранили шестерых человек, в том числе троих полицейских. Полицейские в итоге ликвидировали обоих стрелков.

Пострадавшим оказывают помощь в больнице. На место прибыли главный прокурор Стамбула Шабан Йылмаз и заместители генерального прокурора Турции. Они руководят расследованием по горячим следам.

Как заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая, стрелявшие были активистами террористической организации «Революционная народно-освободительная партия-фронт».

14:20, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
132
0
#Турция\n#Стамбул\n#суд\n#теракт\n#полиция\n#пострадавшие\n#стрельба