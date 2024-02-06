Мужчина и женщина открыли огонь перед зданием суда в Стамбуле

Стамбул. Турция. Стрельбу по людям открыли мужчина и женщина в Стамбуле. Инцидент произошел 6 февраля перед зданием суда в районе Чаглаян, пишет Газета.ру со ссылкой на CNN Turk.

Телеканал сообщает, что злоумышленники ранили шестерых человек, в том числе троих полицейских. Полицейские в итоге ликвидировали обоих стрелков.

Пострадавшим оказывают помощь в больнице. На место прибыли главный прокурор Стамбула Шабан Йылмаз и заместители генерального прокурора Турции. Они руководят расследованием по горячим следам.

Как заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая, стрелявшие были активистами террористической организации «Революционная народно-освободительная партия-фронт».