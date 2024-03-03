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Двое жителей Игринского района получили ожоги в пожаре

11:31, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Двое жителей Игринского района получили ожоги в пожаре
11:31, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
408
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар\n#пострадавшие
Фото: unsplash.com (Thomas Ehling)
408
0

В огне полностью сгорели дом и веранда.

Игра. Удмуртия. В пожаре в Игринском районе пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Пожар произошёл 2 марта в селе Факел Игринского района. Огонь распространился на площади 60 кв. м. Сгорели деревянный дом и веранда, а также оказался поврежден дровяник. 

Мужчина 1950 года рождения получил ожог кисти, а пострадавшую женщину 1954 года рождения госпитализировали в ожоговое отделение. 

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Для предотвращения подобных ситуаций сотрудники МЧС рекомендуют жителям Удмуртии установить в домах пожарные извещатели. 

11:31, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
408
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар\n#пострадавшие