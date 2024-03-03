Двое жителей Игринского района получили ожоги в пожаре

Игра. Удмуртия. В пожаре в Игринском районе пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошёл 2 марта в селе Факел Игринского района. Огонь распространился на площади 60 кв. м. Сгорели деревянный дом и веранда, а также оказался поврежден дровяник.

Мужчина 1950 года рождения получил ожог кисти, а пострадавшую женщину 1954 года рождения госпитализировали в ожоговое отделение.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Для предотвращения подобных ситуаций сотрудники МЧС рекомендуют жителям Удмуртии установить в домах пожарные извещатели.