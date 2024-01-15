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Два человека погибли и 24 пострадали при взрыве в Баку

16:33, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Два человека погибли и 24 пострадали при взрыве в Баку
16:33, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Азербайджан\n#Баку\n#производство\n#происшествие\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#ожоги\n#взрыв
Фото: pxhere.com
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Инцидент произошел в мебельном цехе.

Баку. Азербайджан. Жертвами взрыва на мебельном производстве в Баку стали как минимум два человека. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на азербайджанское информационное агентство АПА.

Кроме того, есть информация о 24 пострадавших. А по данным спасателей, много людей остались под завалами, их судьба уточняется.

Из тех, кого удалось вызволить из-под обломков, десятерых доставили в Клинический медицинский центр. Еще 14 человек увезли в Ожоговый центр Баку, сообщается со ссылкой на РИА Новости.

Причины взрыва не уточняются.

16:33, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Азербайджан\n#Баку\n#производство\n#происшествие\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#ожоги\n#взрыв