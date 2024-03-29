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Два человека погибли при столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Удмуртии

14:59, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Два человека погибли при столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Удмуртии
14:59, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Игра\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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По предварительным данным, ещё есть пятеро пострадавших.

Игра. Удмуртия. Смертельная авария с участием автобуса и легковушки произошла в Игринском районе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 29 марта около 13:24 на дороге «Игра-Селты-Сюмси» у села Калиновка. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречку. В результате легковушка врезалась в рейсовый автобус «ПАЗ», который следовал по маршруту «Игра-Бачкеево», сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

В момент аварии в автобусе находились 7 пассажиров, четверо из которых получили травмы. Также пострадал пассажир «Лады Гранты». Водитель и другой пассажир легковушки погибли на месте. 

В настоящий момент пожарные ПСЧ-31 МЧС России проводят работы по деблокированию. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. 

UPD: по данным ГУ МЧС России по Удмуртии, четверо пассажиров автобуса, в том числе девочку 10 лет, и пассажира легковушки госпитализировали. 

14:59, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
440
0
#Игра\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие