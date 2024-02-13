На регулируемом пешеходном переходе через улицу Петрова в Ижевске троллейбус сбил женщину

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Петрова троллейбус наехал на женщину 1960 года рождения. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 13 февраля около 09:00 напротив дома №34 А на улице Петрова. Управляя троллейбусом, мужчина 1977 года рождения наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, на тот момент светофор разрешал движение для пешеходов.

В результате пострадавшая получила травмы, её доставили в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Водителям напоминают, что им не стоит забывать снижать скорость перед пешеходными переходами, а людям при переходе через дорогу нужно убедиться, что путь безопасен.