Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

На регулируемом пешеходном переходе через улицу Петрова в Ижевске троллейбус сбил женщину

12:52, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На регулируемом пешеходном переходе через улицу Петрова в Ижевске троллейбус сбил женщину
12:52, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
921
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#троллейбус\n#пострадавшие
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
921
0

Пострадавшую доставили в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Петрова троллейбус наехал на женщину 1960 года рождения. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. 

Авария произошла 13 февраля около 09:00 напротив дома №34 А на улице Петрова. Управляя троллейбусом, мужчина 1977 года рождения наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, на тот момент светофор разрешал движение для пешеходов. 

В результате пострадавшая получила травмы, её доставили в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Водителям напоминают, что им не стоит забывать снижать скорость перед пешеходными переходами, а людям при переходе через дорогу нужно убедиться, что путь безопасен. 

12:52, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
921
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#троллейбус\n#пострадавшие