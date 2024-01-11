На жителе Ижевска при проведении огневых работ загорелась одежда

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время работы на предприятии у сотрудника загорелась одежда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошел 10 января около 17:00 на улице Воткинское шоссе. Мужчина выполнял огневые работы, во время которых на нём воспламенилась одежда.

Пострадавшего с ожогами различной степени тяжести госпитализировали. У мужчины оказалось обожжено 25% тела.

Сотрудники МЧС напоминают, что для избежания подобных ситуаций во время проведения подобных работ нужно соблюдать все правила безопасности.