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На жителе Ижевска при проведении огневых работ загорелась одежда

09:50, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На жителе Ижевска при проведении огневых работ загорелась одежда
09:50, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#огонь\n#ожоги\n#пострадавшие
Фото: unsplash.com (Mohamed Nohassi)
295
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Он получил ожоги 25% тела.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время работы на предприятии у сотрудника загорелась одежда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Инцидент произошел 10 января около 17:00 на улице Воткинское шоссе. Мужчина выполнял огневые работы, во время которых на нём воспламенилась одежда.

Пострадавшего с ожогами различной степени тяжести госпитализировали. У мужчины оказалось обожжено 25% тела.

Сотрудники МЧС напоминают, что для избежания подобных ситуаций во время проведения подобных работ нужно соблюдать все правила безопасности. 

09:50, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#огонь\n#ожоги\n#пострадавшие