В роддом Белгорода прилетел снаряд

Белгород. Белгородская область. При обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) один из снарядов попал в роддом на Архиерейской улице. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Взрывом выбиты стекла, фасад получил повреждения. Информации о пострадавших нет.

По данным Минобороны, утром 22 марта над Белгородской областью были сбиты 8 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела 22 марта погибла женщина и есть раненые. Подробностей он не привел, но добавил, что пострадали 3 учреждения здравоохранения и жилые дома.

Напомним, 21 марта в столице области была обстреляна «Белгород-Арена». В разных районах города от реактивных снарядов пострадали 5 человек.