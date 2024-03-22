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В роддом Белгорода прилетел снаряд

10:01, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В роддом Белгорода прилетел снаряд
10:01, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1352
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#обстрел\n#роддом\n#пострадавшие\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
1352
0

Всего пострадали 3 учреждения здравоохранения.

Белгород. Белгородская область. При обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) один из снарядов попал в роддом на Архиерейской улице. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Взрывом выбиты стекла, фасад получил повреждения. Информации о пострадавших нет.

По данным Минобороны, утром 22 марта над Белгородской областью были сбиты 8 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела 22 марта погибла женщина и есть раненые. Подробностей он не привел, но добавил, что пострадали 3 учреждения здравоохранения и жилые дома. 

Напомним, 21 марта в столице области была обстреляна «Белгород-Арена». В разных районах города от реактивных снарядов пострадали 5 человек.

10:01, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1352
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#обстрел\n#роддом\n#пострадавшие\n#СВО\n#спецоперация