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На трассе в Якшур-Бодьинском районе столкнулись школьный автобус и грузовик

11:39, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На трассе в Якшур-Бодьинском районе столкнулись школьный автобус и грузовик
11:39, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#школьный транспорт\n#авария\n#пострадавшие\n#Якшур-Бодья\n#Пермь
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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Пассажиров в «ПАЗе» не было.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии на территории Якшур-Бодьинского района столкнулись грузовик и школьный автобус «ПАЗ». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

9 апреля около 9:52 на 211 км трассы «Подъезд к городу Пермь от дороги М-7 Волга» произошла авария с участием 39-летнего водителя за рулём автомобиля «Газ» и школьного «ПАЗа» под управлением 63-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажиру грузовика оказали разовую мед помощь. В момент аварии пассажиров в школьном автобусе не было.

Причины и обстоятельства аварии уточняются, на месте работают правоохранительные органы. Движение на участке регулируется инспекторами ДПС.

11:39, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
76
0
#школьный транспорт\n#авария\n#пострадавшие\n#Якшур-Бодья\n#Пермь