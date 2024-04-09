На трассе в Якшур-Бодьинском районе столкнулись школьный автобус и грузовик

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии на территории Якшур-Бодьинского района столкнулись грузовик и школьный автобус «ПАЗ». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

9 апреля около 9:52 на 211 км трассы «Подъезд к городу Пермь от дороги М-7 Волга» произошла авария с участием 39-летнего водителя за рулём автомобиля «Газ» и школьного «ПАЗа» под управлением 63-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажиру грузовика оказали разовую мед помощь. В момент аварии пассажиров в школьном автобусе не было.

Причины и обстоятельства аварии уточняются, на месте работают правоохранительные органы. Движение на участке регулируется инспекторами ДПС.