Более 270 человек пострадали при взрыве газовоза в Кении

Найроби. Кения. Автоцистерна с газом взлетела на воздух в столице Кении, городе Найроби. В результате погибли не менее трех человек, пострадали более 270 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

После взрыва загорелись близлежащие здания, в том числе склад, на котором хранились одежда и текстиль. Об этом рассказал представитель правительства Кении Исаак Мваура. По данным полиции и Международного комитета Красного Креста, жертв как минимум трое, но это количество может возрасти. В больницы доставлен 271 пострадавший.

Напомним, в конце января не менее 6 человек погибли при взрыве газовоза в Монголии.