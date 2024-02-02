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Более 270 человек пострадали при взрыве газовоза в Кении

13:03, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Более 270 человек пострадали при взрыве газовоза в Кении
13:03, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
8
0
#Африка\n#Кения\n#газ\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#взрыв газа
Фото: pxhere.com
8
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Погибли как минимум трое.

Найроби. Кения. Автоцистерна с газом взлетела на воздух в столице Кении, городе Найроби. В результате погибли не менее трех человек, пострадали более 270 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

После взрыва загорелись близлежащие здания, в том числе склад, на котором хранились одежда и текстиль. Об этом рассказал представитель правительства Кении Исаак Мваура. По данным полиции и Международного комитета Красного Креста, жертв как минимум трое, но это количество может возрасти. В больницы доставлен 271 пострадавший.

Напомним, в конце января не менее 6 человек погибли при взрыве газовоза в Монголии.

13:03, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
8
0
#Африка\n#Кения\n#газ\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#взрыв газа