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Пострадавшие во время теракта жители Удмуртии, Пермского края и других регионов получили первые выплаты

20:43, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пострадавшие во время теракта жители Удмуртии, Пермского края и других регионов получили первые выплаты
20:43, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
632
0
#Удмуртия\n#жители\n#пострадавшие\n#выплаты
Фото: ИА «Сусанин»
632
0

Единовременную материальную помощь начали перечислять 24 марта.

Ижевск. Удмуртия. Среди пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» оказались и жители Удмуртии. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы. 

24 марта они получили единовременную материальную помощь. Первые выплаты от Москвы также перечислили жителям столицы и людям из Санкт-Петербурга, Пермского края, Ленинградской, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей.

Отмечается, что выплаты могут получить жители любого региона, кто пострадал во время теракта. Узнать больше информации можно в Единой справочной службе Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы по телефону +7 (495) 870-44-44.

Напомним, что на месте трагедии обнаружено 137 погибших. Редакция «Сусанина» выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии. 

20:43, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
632
0
#Удмуртия\n#жители\n#пострадавшие\n#выплаты