Пострадавшие во время теракта жители Удмуртии, Пермского края и других регионов получили первые выплаты

Ижевск. Удмуртия. Среди пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» оказались и жители Удмуртии. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы.

24 марта они получили единовременную материальную помощь. Первые выплаты от Москвы также перечислили жителям столицы и людям из Санкт-Петербурга, Пермского края, Ленинградской, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей.

Отмечается, что выплаты могут получить жители любого региона, кто пострадал во время теракта. Узнать больше информации можно в Единой справочной службе Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы по телефону +7 (495) 870-44-44.

Напомним, что на месте трагедии обнаружено 137 погибших. Редакция «Сусанина» выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии.