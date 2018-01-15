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      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      10:45, 15 января, 2018
      Александра Бобрович
      10:45, 15 января, 2018
      Александра Бобрович
      316
      0
      #дети\n#Пермь\n#школьники\n#происшествие\n#нападение\n#пострадавшие
      Фото: vk.com
      316
      0

      На месте происшествия находятся 8 бригад скорой помощи, а также руководство города и региона.

      Пермь. Неизвестные напали на учеников школы №127 в столице Пермского края. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления администрации города Андрей Каменских в социальных сетях.  

      По его словам, атаку на школьников совершили двое вооруженных мужчин в масках. О самом нападении  спасательным службам города заявил директор образовательного учреждения, расположенного в Мотовилихинском районе Перми.  

      По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 6 человек. В настоящее время на месте происшествия развернут оперативный штаб, у школы находятся 8 бригад скорой помощи.  

      Андрей Каменских также подчеркнул, что в учебное заведение выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, глава города Дмитрий Самойлов, а также замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.

      UPD: к настоящему времени в региональном Минздраве сообщили, что число пострадавших возросло до 9 человек. В тяжелом состоянии в городской клинической больнице №4 находятся учительница школы и 16-летний подросток. Они получили тяжелые травмы в область шеи. Остальные пострадавшие направлены в Детскую краевую клиническую больницу. По словам врачей, они получили незначительные повреждения. 

      10:45, 15 января, 2018
      Александра Бобрович
      316
      0
      #дети\n#Пермь\n#школьники\n#происшествие\n#нападение\n#пострадавшие

       

       

       

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