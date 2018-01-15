6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

На месте происшествия находятся 8 бригад скорой помощи, а также руководство города и региона.

Пермь. Неизвестные напали на учеников школы №127 в столице Пермского края. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления администрации города Андрей Каменских в социальных сетях.

По его словам, атаку на школьников совершили двое вооруженных мужчин в масках. О самом нападении спасательным службам города заявил директор образовательного учреждения, расположенного в Мотовилихинском районе Перми.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 6 человек. В настоящее время на месте происшествия развернут оперативный штаб, у школы находятся 8 бригад скорой помощи.

Андрей Каменских также подчеркнул, что в учебное заведение выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, глава города Дмитрий Самойлов, а также замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.

UPD: к настоящему времени в региональном Минздраве сообщили, что число пострадавших возросло до 9 человек. В тяжелом состоянии в городской клинической больнице №4 находятся учительница школы и 16-летний подросток. Они получили тяжелые травмы в область шеи. Остальные пострадавшие направлены в Детскую краевую клиническую больницу. По словам врачей, они получили незначительные повреждения.