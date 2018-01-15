В Перми следователи возбудили уголовное дело после нападения на школу

Число пострадавших возросло до 15 человек.

Пермь. В столице Пермского края возбудили уголовное дело после нападения на школу №127 в Мотовилихинском районе города. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, дети и педагог пострадали в результате драки двух подростков.

По данным ведомства, утром, 15 января, между 15-летними юношами завязалась драка. Оба школьника были вооружены ножами. Предотвратить потасовку пытались находящиеся рядом педагоги и учащиеся. Однако в результате инцидента была тяжело ранена учительница.

В настоящее время подозреваемые задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Пресс-служба администрации Перми в социальных сетях также сообщила, что число пострадавших увеличилось до 15. Трое (учитель и двое подростков) находятся в тяжелом состоянии в городской клинической больнице №4. Еще 9 пострадавших детей были доставлены в Детскую краевую клиническую больницу. По словам врачей, они получили поверхностные травмы, и их здоровью ничего не угрожает.

Кроме того, для родственников пострадавших региональный Минздрав организовал горячую линию. Отмечается, что в данный момент из школы эвакуированы все учащиеся, а также педагогический состав. Ее работа пока временно приостановлена.

Напомним, ранее сообщалось, что на учебное заведение совершили атаку двое вооруженных неизвестных. По словам начальника информационно-аналитического управления администрации города Андрея Каменских, пострадали 6 человек.