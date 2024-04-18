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В Японии разразилось землетрясение магнитудой 6,6

10:59, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Японии разразилось землетрясение магнитудой 6,6
10:59, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
133
0
#Япония\n#стихийное бедствие\n#пострадавшие\n#землетрясение
Фото: pxhere.com
133
0

Пострадали не менее 9 человек.

Увадзима. Япония. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юго-западе Японии. Подземные толчки были зафиксированы вечером 17 апреля, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на TV Tokyo.

Эпицентр находился в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку, очаг залегал на глубине 50 километров. 

Пострадали не менее девяти жителей. Один из них, 90-летний мужчина, повредил руку, когда выбегал из дома. У остальных госпитализированных – легкие травмы.

Сообщается также, что в некоторых районах города Увадзима лопнули водопроводные трубы, а на дорогу обрушился камнепад.

Напомним, в начале апреля крупное землетрясение произошло на острове Тайвань. Пострадали порядка тысячи человек, зафиксированы смертельные случаи.

10:59, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
133
0
#Япония\n#стихийное бедствие\n#пострадавшие\n#землетрясение