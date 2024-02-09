8 человек пострадали в Пермском крае при взрыве газопровода и пожаре

Куеда. Пермский край. Промысловый газопровод взорвался в Куеде Пермского края. В результате загорелись расположенные рядом с ним дома, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Взрыв прогремел вечером 8 февраля. В результате возникло факельное горение объекта и трех домов, расположенных по соседству. Огонь тушили 70 пожарных с 23 единицами техники, также был задействован специальный поезд.

В итоге пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Полностью сгорели жилой и нежилой дом, а также надворные постройки еще одного дома.

Пострадали 8 человек, в том числе двое детей. Пятерых отвезли в больницу.