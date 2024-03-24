Число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 137 человек

Красногорск. Московская область. В Подмосковье на месте теракта обнаружили тела 137 человек, трое из них дети. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Опознано 62 тела. Чтобы установить личности остальных погибших, проводятся генетические экспертизы.

С потерпевшими проводятся следственные действия. Посетителям «Крокус Сити Холла», которые находились в концертном комплексе 22 марта, начали выдавать личные вещи, документы и автомобили.

Специалисты продолжают осматривать место преступления. Они не обнаружили заминированных тел и иных следов минирования. С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов, а также два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.

В Брянской области во время задержания подозреваемых в автомобиле «Рено» был обнаружен пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Специалисты изъяли оружие и назначили комплексные экспертизы.

С подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия. Вскоре следователи СК России примут меры, чтобы заключить их под стражу. Расследование уголовного дела контролирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале опровергла слухи о медленном реагировании силовиков на чрезвычайную ситуацию. Она заявила, что сотрудники полиции прибыли на место через 5 минут после поступления информации о стрельбе.

Также Ирина Волк отметила, что запечатленный на видео человек в камуфляжной форме с собакой, который покинул «Крокус Сити Холл» сразу после начала теракта, не имеет отношения к органам внутренних дел.