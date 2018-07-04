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Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

11:46, 04 июля, 2018
Александра Бобрович
11:46, 04 июля, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#СМИ\n#США\n#рейтинг\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: Российский футбольный союз (РФС)
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Список 11-ти лучших составил американский новостной портал Bleacher Report.  

Калифорния. США. Российские футболисты Илья Кутепов и Марио Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов. Список 11-ти лучших составил американский новостной портал Bleacher Report.   

B/R Football on Twitter

Так, помимо россиян, в символическую сборную также вошли английские защитники Гарри Магир и Джон Стоунс. При этом среди нападающих в список лучших американские журналисты включили бразильца Неймара, француза Килиана Мбаппе и уругвайца Эдинсона Кавани.  

Вместе с ними в составе символической сборной 1/8 оказались полузащитники сборной Франции Поль Погба и Н'голо Канте, а также член команды Уругвая Диего Лашальт. Лучшим среди вратарей издание посчитало датчанина Каспера Шмейхеля.  

Напомним, в конце июня команду худших футболистов ЧМ-2018 составил британский таблоид The Sun. В их числе также оказался защитник российской сборной Игорь Смольников.

11:46, 04 июля, 2018
Александра Бобрович
790
0
#спорт\n#СМИ\n#США\n#рейтинг\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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