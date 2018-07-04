Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

Список 11-ти лучших составил американский новостной портал Bleacher Report.

Калифорния. США. Российские футболисты Илья Кутепов и Марио Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов. Список 11-ти лучших составил американский новостной портал Bleacher Report.

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Так, помимо россиян, в символическую сборную также вошли английские защитники Гарри Магир и Джон Стоунс. При этом среди нападающих в список лучших американские журналисты включили бразильца Неймара, француза Килиана Мбаппе и уругвайца Эдинсона Кавани.

Вместе с ними в составе символической сборной 1/8 оказались полузащитники сборной Франции Поль Погба и Н'голо Канте, а также член команды Уругвая Диего Лашальт. Лучшим среди вратарей издание посчитало датчанина Каспера Шмейхеля.

Напомним, в конце июня команду худших футболистов ЧМ-2018 составил британский таблоид The Sun. В их числе также оказался защитник российской сборной Игорь Смольников.