Разработанный в Ижевске «Ланцет» вошёл в топ-5 самых смертоносных боевых дронов планеты

Ижевск. Удмуртия. Американский журнал о внешней политике The National Interest включил разработанный в Ижевске дрон-камикадзе «Ланцет» в число «самых смертоносных боевых дронов на планете Земля». На сегодняшний день аппарат успешно применяется ВС РФ в зоне СВО на Украине.

«Россия также разработала барражирующий боеприпас, который с большим успехом применила в боях на Украине. Это барражирующий боеприпас ZALA Lancet, который был разработан компанией ZALA Aero Group, дочерней компанией концерна "Калашников"», — отмечает издание.

Оно называет «Ланцет» одной из немногих успешных российских платформ отечественного производства, которая работает на Украине.

«"Ланцет", впервые представленный в июне 2019 года, прошёл полевые испытания в Сирии», — заявляет американский журнал.

Отметим, что дрон «Ланцет» имеет два Х-образных крыла и оснащён электродвигателем с толкающим винтом. Беспилотник создан с применением композитных материалов и весит 12 кг. Сам БПЛА может нести до трёх кг полезной нагрузки и находиться в полёте до 40 минут.

Также в рейтинговый список издания The National Interest вошли: американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper, иранский Mohajer-6, турецкий Bayraktar TB2 и американский дрон-камикадзе Switchblade.

Отметим, что журнал издаётся «Центром национальных интересов» — беспартийной некоммерческой общественно-политической организацией, которую основал в 1994 году экс-президент США Ричард Никсон. Центр Никсона в 2011 году отделился от Фонда Никсона; продвигает стратегический реализм во внешней политике США.