США развернули на Филиппинах ракеты средней дальности против Китая

Манила. Филиппины. Мобильные пусковые установки Typhon («Тифон») для ракет средней дальности разместили США на Филиппинах. Под прицел появившейся на севере острова Лусон батареи попали военные объекты КНР, пишет «Российская газета» со ссылкой на Naval News.

Запущенные с установок «Тифон» крылатые ракеты «Томагавк» могут поражать цели на расстоянии до 1800 км. Удары с них могут быть нанесены по целям в Лусонском заливе, части побережья материкового Китая, а также военным базам КНР в Южно-Китайском море.

Отмечается, что это первый случай размещения США ракет средней дальности за рубежом со времен «холодной войны» с СССР. Их использование было запрещено с 1988 года Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако он утратил силу в 2019 году в связи с односторонним выходом из него США. Вскоре после этого Россия также приостановила действие ДРСМД.