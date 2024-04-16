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В Пенсильвании едва не сгорел крупнейший в США завод по производству артиллерийских снарядов

11:07, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Пенсильвании едва не сгорел крупнейший в США завод по производству артиллерийских снарядов
11:07, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
58
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#США\n#Украина\n#промышленность\n#ВПК\n#завод\n#пожар\n#ущерб\n#боеприпасы
Фото: pxhere.com
58
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Продукция предприятия поставлялась на Украину, производство планировали расширить.

Скрэнтон. США. На производившем артиллерийские снаряды для Украины заводе в США произошел пожар, его последствия выясняются. Как пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС, предприятие находится в Стэнтоне, штат Пенсильвания.

По данным пресс-службы завода, огонь вспыхнул в здании термообработки, вскоре его удалось потушить, люди не пострадали. Причина возгорания неизвестна. Нанесенный ущерб и возможные последствия для производственных мощностей уточняются. 

В феврале сообщалось о планах модернизации завода в связи с повышением спроса на 155 мм артиллерийские снаряды, которые США поставляет украинской армии. В среднем предприятие отгружало 7 тыс. снарядов в месяц. Этот объем к 2027 году планировалось увеличить впятеро. Добавим, предприятие является ведущим поставщиком крупнокалиберных артиллерийских снарядов в США уже более 60 лет. 

11:07, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
58
0
#США\n#Украина\n#промышленность\n#ВПК\n#завод\n#пожар\n#ущерб\n#боеприпасы