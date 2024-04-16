В Пенсильвании едва не сгорел крупнейший в США завод по производству артиллерийских снарядов

Скрэнтон. США. На производившем артиллерийские снаряды для Украины заводе в США произошел пожар, его последствия выясняются. Как пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС, предприятие находится в Стэнтоне, штат Пенсильвания.

По данным пресс-службы завода, огонь вспыхнул в здании термообработки, вскоре его удалось потушить, люди не пострадали. Причина возгорания неизвестна. Нанесенный ущерб и возможные последствия для производственных мощностей уточняются.

В феврале сообщалось о планах модернизации завода в связи с повышением спроса на 155 мм артиллерийские снаряды, которые США поставляет украинской армии. В среднем предприятие отгружало 7 тыс. снарядов в месяц. Этот объем к 2027 году планировалось увеличить впятеро. Добавим, предприятие является ведущим поставщиком крупнокалиберных артиллерийских снарядов в США уже более 60 лет.