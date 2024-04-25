Американские ученые открыли угрожающий производителям какао вирус

Остин. США. Одной из крупнейших стран-производительниц какао-бобов – африканской Гане – грозит неурожай сырья для шоколада. Причина – вирус, открытый учеными Техасского университета, пишет Лента.ру со ссылкой на журнал PLOS ONE.

По данным исследования, вирус распространяется насекомыми – мучнистыми червецами. Вызываемое им заболевание – болезнь опухших побегов какао (CSSVD) – приводит к потерям от 15% до 50% урожая какао-бобов. Кроме того, сами червецы поедают листья, почки и цветы деревьев какао. Пестициды против них неэффективны.

Единственное действенное средство от напасти – вакцина, которую вводят в деревья. Но она слишком дорога для африканских фермеров. К тому же урожай какао-бобов у вакцинированных деревьев заметно снижается.

От размножения червецов может помочь также посадка деревьев на значительном расстоянии друг от друга. Но и она едва ли приживется в реальных условиях – мало кто согласится прореживать плантации, приносящие доход.

Напомним, в феврале россиян предупредили о снижении мировых урожаев какао-бобов на треть, что может привести к пропорциональному росту цен на шоколад.