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Британский The Sun «собрал» команду худших футболистов ЧМ-2018

10:20, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
10:20, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
81
0
#спорт\n#СМИ\n#рейтинг\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: Российский футбольный союз (РФС)
81
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В их числе оказался защитник российской сборной Игорь Смольников.

Лондон. Великобритания. Британский The Sun «собрал» команду худших футболистов ЧМ-2018. Имена 11-ти игроков издание опубликовало в своем Twitter-аккаунте накануне.  

В частности, в их числе оказался защитник российской сборной Игорь Смольников. Таблоид поместил его в свой топ за удаление в матче против Уругвая. Тогда футболист получил от судьи красную карточку и покинул поле в первом тайме.  

Помимо Игоря Смольникова, британский таблоид в топ самых худших включил еще трех защитников - члена немецкой сборной Жерома Боатенга, панамца Фиделя Эскобара и испанца Серхио Рамоса.  

Среди защитников в список попали член сборной Бразилии Паулиньо и представитель Франции Блез Матюди.  Среди вратарей самым худшим по версии The Sun оказался испанец Давид Де Хеа.  

При этом в свой список издание включило и лидера аргентинской команды Лионеля Месси. Вместе с ним в символической команде оказались два немецких нападающих Томас Мюллер и Тиме Вернер, а также центрфорвард сборной Польши Роберт Левандовски.

The Sun Football ⚽ on Twitter

10:20, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
81
0
#спорт\n#СМИ\n#рейтинг\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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