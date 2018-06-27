В их числе оказался защитник российской сборной Игорь Смольников.

Лондон. Великобритания. Британский The Sun «собрал» команду худших футболистов ЧМ-2018. Имена 11-ти игроков издание опубликовало в своем Twitter-аккаунте накануне.

В частности, в их числе оказался защитник российской сборной Игорь Смольников. Таблоид поместил его в свой топ за удаление в матче против Уругвая. Тогда футболист получил от судьи красную карточку и покинул поле в первом тайме.

Помимо Игоря Смольникова, британский таблоид в топ самых худших включил еще трех защитников - члена немецкой сборной Жерома Боатенга, панамца Фиделя Эскобара и испанца Серхио Рамоса.

Среди защитников в список попали член сборной Бразилии Паулиньо и представитель Франции Блез Матюди. Среди вратарей самым худшим по версии The Sun оказался испанец Давид Де Хеа.

При этом в свой список издание включило и лидера аргентинской команды Лионеля Месси. Вместе с ним в символической команде оказались два немецких нападающих Томас Мюллер и Тиме Вернер, а также центрфорвард сборной Польши Роберт Левандовски.

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